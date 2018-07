Am Donnerstagabend feierte Jan Kralitschka (42) sein Debüt als Juror bei Curvy Supermodel an der Seite von Jana Ina Zarrella (41), Angelina Kirsch (30) und Oliver Tienken. Der ehemalige Bachelor gab den kurvigen Modelanwärterinnen Feedback und wählte einige davon in den Recall. Doch wie hat sich das Male-Model in der Jury geschlagen? Die Social-Media-Community hat ein Urteil gefällt – und schießt dabei gegen Jans witzig gemeinte Sprüche.

Mit seinen Aussagen lockerte der 42-Jährige die Castingrunde auf. So offenbarte er unter anderem, dass sein tschechischer Nachname im Deutschen "kleines Häschen" bedeutet, und tauschte daraufhin munter Mümmelmann bezogene Witze mit seinen Kollegen aus. Jan kommentierte auch einen Tipp von Jana Ina, wie man in hohen Schuhen richtig läuft: "Deshalb klappt das bei mir nicht mit den High Heels, niemand hat mir gesagt, dass ich mich dabei anspannen muss." Diese Sprüche kamen bei den Zuschauern jedoch nicht sonderlich gut an: "Das Gelaber kannst du dir nicht anhören", "Wie Jan einfach versucht, lustig zu sein" oder "Jan hat jetzt schon mehr geredet, als während seiner gesamten Bachelor-Staffel", waren nur einige der Twitter-Reaktionen auf Jans Auftritt.

Mit seiner Teilnahme bei "Curvy Supermodel" möchte Jan seinen Schützlingen Sicherheit geben und sie mit Tipps und Tricks in ihrer Aufgabe unterstützen, wie er Promiflash verraten hat: "Wie man es schafft, sich vor der Kamera wohlzufühlen und selbstbewusst zu wirken, darin habe ich meine Hauptaufgabe bei 'Curvy Supermodel' gesehen."

Curvy Supermodel, RTL II Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka, Angelina Kirsch, Oliver Tienken, "Curvy Supermodel"-Jury 2018

Instagram / jan_kralitschka "Curvy Supermodel"-Juror Jan Kralitschka, 2018

Curvy Supermodel, RTL II Jan Kralitschka, Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella und Oliver Tienken

