Was halten ihre Kinder davon? Gwyneth Paltrow (49) baute sich neben ihrer Schauspielkarriere ein zweites Standbein auf: Sie gründete die Wellness- und Lifestyle Firma Goop. Dort verkauft sie neben Kleidung und Beautyprodukten auch Sexspielzeuge – und sogar eine Kerze, die nach ihrer Vagina duften soll. Nun gab die 49-Jähige aber zu: Gwyneths Sohn war zunächst ein wenig beschämt davon, dass sie Vibratoren verkauft!

In der "The Ellen DeGeneres Show" plauderte der Iron Man-Star über die Reaktion seines Sohnes Moses zu den pikanten Toys, die auf der Website beworben werden. "Vor ein paar Monaten sagte er wie aus dem Nichts: 'Weißt du, Mom, es war mir wirklich kurz peinlich, dass Goop Vibratoren verkauft", erinnerte sich Gwyneth an die Situation zurück. Aber der 16-Jährige habe seine Meinung wohl geändert und erklärt: "Nein, das ist großartig. Du gibst den Leuten das Gefühl, dass es ihnen nicht peinlich ist, etwas zu kaufen, und das ist großartig. Du bist eine Feministin!"

Eine andere Sache war ihm und seiner großen Schwester Apple jedoch ziemlich unangenehm: Sie hatten ihren Stiefvater Brad Falchuk (51) oberkörperfrei auf dem Handy ihrer Mutter entdeckt. "Auf meinem Sperrbildschirm war ein Bild von Brad ohne Hemd zu sehen. Und meine Kinder waren so traumatisiert, dass sie das Telefon in die Hand nahmen und dann dieses Selfie machten", witzelte Gwyneth im Newsletter ihrer Firma und zeigte anschließend den niedlichen Schnappschuss ihrer Sprösslinge.

Getty Images Gwyneth Paltrow im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk, September 2020

