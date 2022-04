Kracht es auch mal so richtig bei Anna Rossow (33) und Dominik Stuckmann (30)? Der diesjährige Bachelor und die Hamburgerin verliebten sich in der Kuppelshow. Seitdem scheinen sie unzertrennlich zu sein. Die Beauty zog sogar bereits zu ihrem Rosenverteiler nach Frankfurt – ihre Familien lernten sie auch schon gegenseitig kennen. Aber nun verriet die Staffelgewinnerin ehrlich: Anna und Dominik haben auch Diskussionen.

Während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story offenbarte die 33-Jährige, warum sie und Dominik manchmal streiten: "Wir diskutieren ab und zu, weil Dominik ein absoluter Macher ist, was ich auch sehr an ihm mag. Manchmal bin ich damit aber überfordert, weil ich Dinge gerne plane und lernen muss, da ein bisschen loszulassen." Die Turteltauben hätten zwar die gleichen Wertvorstellungen, jedoch scheint Dominik etwas spontaner als Anna zu sein. Doch solche Auseinandersetzungen gehörten für sie dazu.

"Denn ohne Diskussionen oder Streit kann man sich nicht weiterentwickeln", fügte Anna hinzu. Allgemein scheint die TV-Bekanntheit ihr Verhalten meist zu reflektieren, auch ihren Bachelor-Auftritt. Auf die Frage, ob sie alles richtig im Format gemacht habe, antwortete sie: "Ich finde aber auch, dass es gar nicht darum geht, dass man immer alles richtig macht. Es ist wichtig, dass man sich reflektiert und versucht, Dinge beim nächsten Mal besser zu machen."

Anzeige

Sevens Dominik Stuckmann und Anna Rossow im März 2022

Anzeige

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow, Bachelor-Gewinnerin

Anzeige

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow und Domink Stuckmann im April 2022 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de