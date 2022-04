Zwischen den beiden ist es richtig ernst! Seitdem Dominik Stuckmann (30) im Bachelor-Finale seine letzte Rose an Anna Rossow (33) vergeben hat, sind die beiden ein Herz und eine Seele. Sogar eine gemeinsame Wohnung in seiner Heimat Frankfurt richteten sich die beiden Turteltauben schon ein. Zuletzt traf Anna auch die Oma ihres Liebsten – und revanchierte sich jetzt direkt: Dominik lernte bei einem Essen Annas Familie und Freunde kennen.

In seiner Instagram-Story nahm Dominik seine Community zu dem großen Ereignis mit. "Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich – denn ich lerne Annas Family und Friends kennen", kündigte er voller Vorfreude an. Bei einem großen Essen im Restaurant von Steffen Henssler (49) in Hamburg traf er zum ersten Mal auf alle ihre Familienmitglieder. Und auch ihre engste Freunde waren anwesend: So kam es auch zur Begegnung mit Annas bestem Freund Mike. Wegen dieser Freundschaft hatte der Rosenkavalier sich im TV zuvor noch Sorgen gemacht – die beiden scheinen sich aber gut zu verstehen und schüttelten sich auf einem Foto die Hände.

"Ich bin jetzt erfolgreich in Hamburg integriert", berichtete Dominik nach dem Treffen – offensichtlich ist das Kennenlernen also geglückt. Die Turteltauben hatten Promiflash erklärt, wie sehr sie dem Leben nach dem Versteckspiel entgegenfiebern würden. "Wir freuen uns, dieses normale Dating nachzuholen: Essen gehen, Freunde treffen, draußen spazieren gehen, alles, was dazugehört", hatte Anna erklärt.

Anzeige

JuLi PR & Consulting Anna Rossow, Dominik Stuckmann und seine Oma

Anzeige

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossows Kumpel Mike

Anzeige

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow und Domink Stuckmann im April 2022 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de