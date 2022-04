Melanie Müller (33) scheint überglücklich zu sein! Im Februar machte die ehemalige Bachelor-Kandidatin publik, dass sie wieder in festen Händen ist: Der Immobilienmakler Andreas Kunz ist der neue Mann an ihrer Seite. Daraufhin postete sie ein niedliches Selfie, auf dem sie mit ihren Kids und ihrem Schatz zu sehen ist. So auch nun wieder: Melli versorgt ihre Fans mit einem neuen süßen Schnappschuss!

Auf Instagram teilte die 33-Jährige nun ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihren beiden Kindern und ihrem Geliebten posiert. "Glückliche Familie", schrieb sie unterhalb des Beitrags, den sie unter anderem mit den Hashtags "Zusammenhalt" und "Liebe" ergänzte. Das Bild erweckt den Eindruck, als ginge es bei dem Vierergespann äußerst harmonisch zu.

Melanie scheint jedenfalls sehr angetan von ihrem neuen Partner zu sein: Vor einigen Wochen hatte die zweifache Mutter ihrem Lover bereits eine süße Liebeserklärung im Netz gemacht. "Wahre Liebe erkennt man in den Zeiten, in denen man zu schwach ist, sich selbst zu lieben. Danke, dass es dich gibt", schwärmte sie damals unter einem gemeinsamen Selfie auf Instagram.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller (rechts) mit ihrem neuen Freund

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller (r.) mit ihren beiden Kindern und Andreas Kunz im März 2022

Instagram / melanie.mueller_offiziell Immobilienunternehmer Andreas Kunz mit seiner Partnerin Melanie Müller im Februar 2022

