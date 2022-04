Aaron Rodgers (38) sorgt für Verwirrung! In den vergangenen Monaten machten Gerüchte die Runde, dass der Football-Star und seine Verlobte Shailene Woodley (30) getrennte Wege gehen. Bestätigt haben dies der Sportler und die Schauspielerin bisher nicht. Stattdessen zeigte sich die Big Little Lies-Darstellerin ohne ihren Verlobungsring in der Öffentlichkeit. Nur wenige Wochen später besuchten sie jedoch gemeinsam eine Hochzeit. Nun wurde Aaron mit einer anderen Frau bei einem Basketballspiel gesichtet.

Der 38-Jährige besuchte am Mittwoch das Spiel der Milwaukee Bucks und der Chicago Bulls in Milwaukee. An seiner Seite war jedoch nicht seine Verlobte Shailene. Gemeinsam mit dem NFL-Spieler fieberten das Model Mallory Edens und Randall Cobb bei dem Basketballspiel mit. Zärtlichkeiten schienen Aaron und die New Yorkerin aber nicht ausgetauscht zu haben. Jedoch bringt der Sportler mit seiner jungen Begleitung die Gerüchteküche erneut mächtig zum Brodeln.

Wenige Tage zuvor wurde der Quarterback noch zusammen mit Shailene abgelichtet. Gemeinsam verließen die beiden den Flughafen von Los Angeles in einem Auto. Insidern zufolge habe das Paar seiner Liebe eine zweite Chance geben wollen.

Anzeige

Getty Images Die Schauspielerin Shailene Woodley im September 2019

Anzeige

Getty Images Randall Cobb, Aaron Rodgers und Mallory Edens im Publikum bei einem Basketballspiel, April 2022

Anzeige

ActionPress Aaron Rodgers bei den Nickelodeon Kids' Choice Sports Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de