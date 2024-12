Freunde wandten sich wegen Kontroversen von Aaron Rodgers ab

Die kommende Netflix-Dokumentation "Aaron Rodgers: Enigma" begleitet NFL-Star Aaron Rodgers (41) nach einer Achillessehnenverletzung bei seinem Weg zurück aufs Footballfeld. Dabei gibt der Sportler auch ein paar Einblicke in sein Privatleben und macht ein trauriges Geständnis. "Ich habe Freundschaften und Familie verloren. Es war niederschmetternd", offenbart Aaron in einem neuen Trailer zu der Dokureihe, die Mitte Dezember erscheinen wird. Aber warum haben sich Freunde und Familie abgewandt? Genau beantwortet der Quarterback der New York Jets die Frage nicht. Aber der Clip gibt einen Hinweis: Es werden Schlagzeilen wie "Rodgers hat kontroverse und verrückte Verschwörungstheorien verbreitet" eingeblendet – die Annahme, dass sein Umfeld sich mit seinen Ansichten schwergetan hat, ist naheliegend.

Aaron gilt schon länger als kontrovers – sowohl wegen seiner Äußerungen als auch seiner Methoden. So unterzog er sich beispielsweise nach der Regular Season im vergangenen Jahr einem sogenannten Darkness Retreat, bei dem er sich für mehrere Tage in einen dunklen Raum begab und über seine Zukunft philosophierte. Während der weltweiten Gesundheitskrise vor einigen Jahren geriet der US-Amerikaner dann mit wilden Theorien in die Schlagzeilen. Anfang 2024 legte er sich zusätzlich mit Late-Night-Star Jimmy Kimmel (57) an, indem er im Podcast "Pat McAfee Show" behauptete, Jimmy sei in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen. "Abgesehen von dem offensichtlich falschen Unsinn, den schwachsinnige Verrückte wie du scheinbar nicht von der Realität unterscheiden können: Deine rücksichtslosen Worte bringen meine Familie in Gefahr. Mach so weiter und wir werden die Fakten vor Gericht weiter diskutieren", ärgerte sich der Moderator bei X.

Auch aktuell könnte es für Aaron sicher besser laufen. Mit seinen 41 Jahren gehört der Football-Profi schon zum alten Eisen in der NFL, gilt aber gleichzeitig auch als einer der besten Quarterbacks der vergangenen Jahre. Für seine New York Jets läuft es in dieser Saison allerdings alles andere als rosig – es ist sogar so schlimm, dass der ein oder andere Fan dem Super Bowl-Gewinner von 2011 bereits die Football-Rente empfahl. Der Experte Brett Favre glaubt allerdings, dass das derzeit nicht auf Aarons Agenda steht. "Ein Sportler von Aarons Kaliber würde nicht so abtreten. [...] Ich glaube, er hat es immer noch drauf", betonte er gegenüber TMZ Sports.

Getty Images Aaron Rodgers, Quarterback der New York Jets

Getty Images Aaron Rodgers im Juli 2023

