Aaron Rodgers schießt in Doku gegen seinen Bruder Jordan

Aaron Rodgers (41) hat in der neuen Netflix-Dokuserie "Aaron Rodgers: Enigma" über das schwierige Verhältnis zu seinem Bruder Jordan Rodgers (36) gesprochen. In der zweiten Episode der Serie enthüllte der Quarterback der New York Jets, dass ihre Beziehung schon seit der Schulzeit belastet sei und sich über die Jahre weiter verschlechtert habe. Besonders angespannt sei die Situation geworden, nachdem Jordan 2016 an der Realityshow The Bachelorette teilnahm und öffentlich über die familiären Streitigkeiten sprach. "Was machen sie? Sie gehen in eine bescheuerte Show und stellen leere Stühle hin", sagte Aaron in der Serie und bezog sich dabei auf eine Szene, in der er und seine damalige Freundin Olivia Munn (44) symbolisch ausgeschlossen wurden.

Der 41-Jährige erklärte weiter, dass die Probleme für ihn früher ein privates Thema gewesen seien, bis Jordans Teilnahme an der Sendung sie zwangsläufig in die Öffentlichkeit zog. Währenddessen verfolgte Jordan, der die Staffel von "The Bachelorette" letztendlich gewann, eine andere Strategie: Er nutzte die Plattform, um auch über die Distanz zwischen ihm und Aaron zu sprechen. Auch beim Besuch von Ex-Bachelorette JoJo Fletcher (34) bei der Rodgers-Familie sei Aaron absichtlich außen vor gelassen worden. "Ich wurde nie gefragt, ob ich kommen möchte. Nicht, dass ich hingegangen wäre", erklärte Aaron dazu kritisch. Trotz allem betonte er in der Netflix-Doku, dass er seinem Bruder nach wie vor alles Gute wünsche und er die Hoffnung auf eine Versöhnung nicht verloren habe.

Jordan, der mittlerweile mit JoJo verheiratet ist, fiel erstmals durch seine Teilnahme an der Realityshow auf – doch Sportfans kannten ihn zuvor bereits als ehemaligen College-Footballspieler. Aaron hingegen gilt als einer der besten Quarterbacks in der Geschichte der NFL. Die Geschwister könnten auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein: Aaron führte ein zurückgezogenes Leben, bevor er auf das Rampenlicht traf, während Jordan seine Karriere im Reality-TV ausbaute.

Getty Images Aaron Rodgers bei einer Pressekonferenz der New York Jets, Mai 2024

Instagram / joelle_fletcher JoJo Fletcher und Jordan Rodgers, TV-Bekanntheiten

