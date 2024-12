Vater weinte nicht: Aaron Rodgers hadert mit Emotionen

Der amerikanische Footballstar Aaron Rodgers (41) öffnet sich in seinem kommenden dreiteiligen Netflix-Dokumentarfilm "Aaron Rodgers: Enigma", der am 17. Dezember Premiere feiert, über die Auswirkungen, die die fehlende Emotionalität seines Vaters auf seine eigene Fähigkeit, Gefühle zu verstehen, hatte. In einem Clip, der dem Magazin People vorliegt, berichtet Aaron, dass er sich durch den Mangel an Emotionen in seinem Elternhaus in seiner emotionalen Entwicklung "verkümmert" gefühlt habe. Während er an einer Ayahuasca-Zeremonie teilnimmt, spricht er unter anderem darüber, wie der psychedelische Trank ihm geholfen hat, ein neues Verständnis von Männlichkeit zu entwickeln.

In dem Ausschnitt erzählt Aaron, dessen öffentliche Entfremdung von seiner Familie bis ins Jahr 2014 zurückreicht, dass er seinen Vater Ed Rodgers nur ein einziges Mal weinen sah. "Ich glaube, ich habe meinen Dad weinen sehen, als mein Großvater gestorben ist. Und das war's vielleicht auch", zitiert ihn das Magazin. "Es gab keinen Raum für Emotionen", erinnert sich der Quarterback an seine Kindheit. Diese emotionale Distanziertheit habe dazu geführt, dass er ein "gehemmtes emotionales Intelligenzniveau" entwickelt habe. Der Jets-Star betont, dass es wichtig sei, "emotional zu werden und in der Lage zu sein, sich auf das göttliche Weibliche anzuzapfen und verletzlich zu sein", um ein ausgeglichener Mann zu sein.

Aaron, der durch seine Karriere in der NFL und seine teils kontroversen Ansichten regelmäßig in den Schlagzeilen steht, zeigt in der Dokumentation eine verletzlichere Seite von sich. "Leute, die nicht viel mit mir zu tun hatten, haben diese Vorstellung davon, wer ich bin, und in solchen Situationen fängt man an, einige dieser Schichten von dem, was sie glauben, wer man ist, abzuschälen, und fängt an, tiefer zu gehen und emotional zu werden", resümiert er im Film über seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Die Doku wird auch auf bedeutende Ereignisse in seinem Leben eingehen, darunter seine Achillessehnenverletzung im Jahr 2023, die sein Saisonende bedeutete und Spekulationen über ein mögliches Karriereende auslöste. Fans können gespannt sein, welche neuen Einblicke "Aaron Rodgers: Enigma" in das Leben des Footballstars bieten wird.

Getty Images Aaron Rodgers, Quarterback der New York Jets

Getty Images Aaron Rodgers, NFL-Star

