"Gutes Gefühl": Aaron Rodgers bestätigt seine neue Beziehung

Aaron Rodgers (41) hat in der "The Pat McAfee Show" eine aufregende Neuigkeit verkündet: Der NFL-Star ist wieder in festen Händen. Er bestätigte, dass er derzeit mit einer Frau namens Brittani liiert ist. Weitere Details, etwa wie sich die beiden kennengelernt haben oder wer Brittani genau ist, hielt der Spieler der New York Jets jedoch noch zurück. Dabei wirkte Aaron merklich gelöst, scherzte mit den Moderatoren und ließ sogar durchblicken, dass er seiner Freundin bereits ein Weihnachtsgeschenk gemacht habe. Auf den Kommentar, ob er "verliebt" sei, reagierte er lachend und sagte nur vieldeutig: "Es ist ein gutes Gefühl, Jungs."

Für den Quarterback ist dies die erste öffentliche Liebesbekundung seit seiner Trennung von Shailene Woodley (33) im Jahr 2022. Die beiden waren 2020 zusammengekommen, hatten sich verlobt, aber die Beziehung schließlich beendet. Davor war Aaron unter anderem mit der Schauspielerin Olivia Munn (44) und der Rennfahrerin Danica Patrick (42) liiert gewesen. Zuletzt gab es Gerüchte, er könnte mit Mallory Edens, der Tochter eines Miteigentümers der Milwaukee Bucks, anbandeln – doch diese Spekulation scheint nun endgültig widerlegt.

Diese freudigen Nachrichten kommen nur wenige Wochen, nachdem Shailene in einem Interview über ihren Ex-Verlobten gesprochen und dabei kein gutes Haar an dem Sportler gelassen hatte. "Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Seele, mein Glück und meine Glückseligkeit in der Beziehung verloren habe. Es war die Hölle", gab sie damals gegenüber Outside zu und erklärte, dass sie während der Beziehung in eine schwere Depression gerutscht war. Erst mit dem Ende der Beziehung habe sie sich auf ihre Genesung konzentrieren können.

Getty Images Shailene Woodley im Juli 2024

Getty Images Aaron Rodgers, Quarterback der New York Jets

