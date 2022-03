Geben sie ihrer Liebe etwa eine zweite Chance? Mitte Februar kursierten traurige Gerüchte um Shailene Woodley (30) und Aaron Rodgers (38). Ein Insider behauptete, dass sich die beiden getrennt hätten. Eine diesbezügliche offizielle Bestätigung gaben die Schauspielerin und der Footballer jedoch nie. Stattdessen wurden sie seitdem ein paar Mal zusammen gesichtet. Auch vor wenigen Tagen wieder: Shailene und Aaron waren jetzt zusammen auf einer Hochzeit!

Wie HollywoodLife berichtete, besuchten die zwei die Vermählung eines Freundes in Montecito. Aaron soll für seinen Teamkollegen David Bakhtiari den Trauzeugen gespielt haben. Shailene war als seine Begleitung mit von der Partie. Laut einem Insider konnten sie während der Feierlichkeiten wohl nicht die Finger voneinander lassen. "Während der Cocktailstunde tätschelte sie liebevoll seinen Hintern, als sie saß und er neben ihr stand und er legte seine Hand in ihren Nacken", meinte die Quelle. Nach einem Liebes-Aus hört sich das also mal so gar nicht an.

Haben sich Shailene und Aaron etwa versöhnt und wagen einen Neuanfang in Sachen Beziehung? Bereits einige Wochen nach ihrer angeblichen Trennung wurden die beiden von einem Fan zusammen auf einem Markt in Los Angeles gesichtet. Beide haben sich bisher weder zur Trennung noch zu den Gerüchten um eine Liebes-Reunion geäußert.

Getty Images Shailene Woodey im Mai 2019

Instagram / aaronrodgers12 Shailene Woodley und Aaron Rodgers

Getty Images Der Football-Star Aaron Rodgers im Dezember 2021

