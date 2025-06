NFL-Star Aaron Rodgers kündigt überraschend Karriereende an

Nur wenige Wochen nach seiner Vertragsunterzeichnung bei den Pittsburgh Steelers hat Aaron Rodgers (41) überraschend sein Karriereende angekündigt. Schon seit dem Ende der vergangenen NFL-Saison gab es viele Spekulationen über die Zukunft des Star-Quarterbacks. Nach zwei wenig erfolgreichen Jahren bei den New York Jets war unklar, ob Rodgers überhaupt weitermachen würde. Doch er entschied sich vor Kurzem für ein Engagement bei den Pittsburgh Steelers und schien noch einmal angreifen zu wollen. Doch im Podcast "The Pat McAfee (38) Show" sorgt der NFL-Star nun für eine Überraschung. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies meine letzte Saison sein wird", gibt er an.

Aaron stellt damit klar, dass er seine Karriere mit 42 Jahren beenden möchte. Nach seiner aktiven Laufbahn wolle er sich mit seiner Frau aus der Öffentlichkeit zurückziehen und ein Leben abseits des Rampenlichts führen, betont der Profisportler. Im Gespräch mit Pat McAfee macht der Quarterback zudem seinem Ärger Luft, nachdem in den letzten Wochen zahlreiche Fragen zu seiner kürzlich geschlossenen Ehe aufgekommen waren. "Das Recht, Informationen über mein Privatleben zu verlangen, ist so lächerlich und peinlich", schimpft er.

Nach einem holprigen Ende bei den New York Jets hat Rodgers bei den Steelers einen letzten Anlauf gestartet, um seine Karriere mit einem weiteren Höhepunkt zu beenden. Vier MVP-Titel und ein Super-Bowl-Sieg kennzeichnen seinen beeindruckenden NFL-Weg, doch seine glanzvollen Zeiten sind nicht ungetrübt. In den vergangenen Jahren hatte der umstrittene Quarterback mit Kritik an seinen sportlichen Leistungen und Kontroversen abseits des Feldes zu kämpfen. Nun scheint er jedoch entschlossen, seine Karriere würdevoll abzuschließen – und das unter der Leitung von Trainerlegende Mike Tomlin bei einem der traditionsreichsten Klubs der Liga.

Getty Images Aaron Rodgers im Juni 2025

Getty Images Aaron Rodgers, NFL-Star

Getty Images Aaron Rodgers, Quarterback

