Schon die zweite Ex-Freundin von Scott Disick (38), die sich kürzlich verlobt hat! Der Reality-TV-Star ging jahrelang an der Seite von Kourtney Kardashian (43) durchs Leben, doch die zwei trennten sich 2015. Nun ist die Keeping Up with the Kardashians-Beauty mit Travis Barker (46) verlobt – und sechs Monate später zog eine weitere Ex von Scott nach: Sofia Richie (23) machte am Mittwoch ihre Verlobung öffentlich. Das geht natürlich auch an Scott nicht spurlos vorbei!

Auf Instagram reagierte der 38-Jährige auf die jüngste Verlobung der Influencerin, mit der er drei Jahre lang zusammen war. Er teilte ein Foto von sich aus seinem Sportboot, das "305" genannt wird. Er nimmt es offenbar mit Humor: "Bin in meinem 305er. Nennt mich einfach 'Good Luck Chuck'", betitelte er den Post und spielte damit auf einen Film an. Denn "Good Luck Chuck" ist eine Komödie, in der die Frauen allesamt ihre große Liebe finden, nachdem sie mit dem Charakter Chuck geschlafen haben.

Seine Fans waren von diesem Vergleich ziemlich amüsiert. "Scott, du bist so witzig, dass du wenigstens einen Witz aus der ganzen Sache machen kannst", schrieb ein User unter dem Bild. Viele andere kommentieren ebenfalls lachende Emojis. "Das ist der Scott, den wir alle lieben", schwärmte ein weiterer Fan.

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie im Februar 2019

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und Elliot Grainge bei ihrer Verlobung

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick in seinem Boot "305"

