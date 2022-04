Tyson Fury (33) darf sich über weiteren Nachwuchs freuen! Der Boxer lernte seine Frau Paris Fury bereits im Alter von nur 17 Jahren kennen. Schon damals plante das Paar, irgendwann viele Kinder zu bekommen. Inzwischen haben der Sportler und seine Frau drei Söhne und drei Töchter. Zwischenzeitlich erlitt Paris jedoch auch zwei Fehlgeburten. Doch jetzt haben sie offenbar wieder allen Grund zur Freude: Tyson und Paris erwarten angeblich ihr siebtes Kind!

Das behauptete zumindest nun der ehemalige Profiboxer Carl Froch im Interview mit BBC. Der Brite kam auf Tysons Kinder zu sprechen. Wie viele Kids habe sein Kumpel denn nun, wurde er gefragt. "Ich will nichts Falsches sagen. Er hat eine Menge Kinder. Ich glaube, seine Frau Paris ist schwanger", enthüllte Carl. Bisher äußerte sich Tyson nicht öffentlich zu der schönen Nachricht.

Der 33-Jährige versicherte jedoch in einem Interview zuvor, dass sein Kampf gegen Dillian Whyte am Samstagabend sein letzter sein werde. Egal, ob er gewinnt oder verliert, wolle er sich The Sun zufolge aus dem Rampenlicht zurückziehen – seiner Frau und seinen Kindern zuliebe. Außerdem habe er im Boxen alles erreicht, was er erreichen wollte, meinte Tyson.

Getty Images Tyson Fury in Las Vegas, Oktober 2021

Getty Images Carl Froch, Ex-Profiboxer

Instagram / parisfury1 Tyson Fury mit seiner Frau Paris und seinen Kindern, November 2021

