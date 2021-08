Tyson Furys (33) Tochter ist auf dem Weg der Besserung. Der Boxer und seine Frau Paris sind Anfang des Monats zum sechsten Mal Eltern geworden. Doch bei der Geburt gab es Komplikationen und Töchterchen Athena musste auf der Intensivstation behandelt werden. Die Kleine war sogar auf ein Beatmungsgerät angewiesen. Inzwischen geht es Athena aber besser – und das bewies Mama Paris jetzt mit einem knuffigen Video.

In ihrer Instagram-Story teilte die stolze Sechsfach-Mutter einen Clip, der ihre Jüngste zeigt. Zunächst sieht man Athena schlafend in einem Blümchenstrampler. Das kleine Mädchen ist dabei noch an Schläuchen angeschlossen. Im nächsten Moment liegt das Baby auf einem rosafarbenen Kissen mit einem niedlichen Stirnband. Von Schläuchen ist dabei schon keine Spur mehr.

Athenas Papa Tyson hat gerade erst im Netz bekannt gegeben, dass sein Töchterchen die Intensivstation wieder verlassen durfte. Der Sportler ist sich sogar sicher, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis er seine Jüngste mit nach Hause nehmen darf. Was Athena genau fehlt, behielt er bisher allerdings für sich.

Instagram / parisfury1 Tyson Furys Tochter Athena

Instagram / parisfury1 Tyson Fury mit seiner Familie, 2020

Instagram / parisfury1 Tyson Furys Tochter Athena

