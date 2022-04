Wie nachtragend ist Blac Chyna (33)? Die 33-Jährige führt derzeit einen Prozess gegen die Kardashian-Jenner-Schwestern wegen Verleumdung. Nach ihrer einjährigen Beziehung mit Robert Kardashian (35) 2016 wirft sie der Familie vor, ihre Karriere sabotiert zu haben. Vorher war das Model von 2011 bis 2014 mit dem Rapper Tyga (32) zusammen, der anschließend eine Beziehung mit Kylie Jenner (24) einging. Ist Blac Chyna acht Jahre später immer noch wütend auf den Keeping up with the Kardashians-Star?

Wie das US Magazine berichtete, wurde im Zuge des laufenden Prozesses auch die Beziehung zwischen dem Rapper und Kylie thematisiert. "Sie hat dir deinen Freund weggenommen, stimmt's?", fragte der Anwalt der Kardashians, woraufhin Angela Renée White, wie das Model mit bürgerlichem Namen heißt, antwortete: "Nein. Ich hege eigentlich gegen keine der Damen einen Groll." Sie sei während ihrer Beziehung mit Rob sogar in Kylies Haus mit ihm gezogen, damit sie eine Familie sein könnten.

Kris Jenner (66) sagte im gleichen Prozess jedoch aus, dass Blac Chyna Kylie damals sogar mit dem Tod gedroht haben soll. Und auch gegenüber Tyga sei die ehemalige Stripperin früher gewalttätig geworden. Es bleibt abzuwarten, welche schmutzigen Geheimnisse rund um Blac Chyna und den Kardashian-Jenner-Clan die Gerichtsverhandlung noch ans Licht bringen wird.

Getty Images Robert Kardashian und Blac Chyna bei einem Event in Hollywood

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, April 2022

Getty Images Kris Jenner, September 2021

