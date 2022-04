Anna Heiser (31) ist verzweifelt. Im Januar des vergangenen Jahres wurden die Bauer sucht Frau-Bekanntheit und ihr Ehemann Gerald zum ersten Mal Eltern. Im Netz gewährt die gebürtige Polin ihren Fans seither regelmäßig Einblicke in ihren neuen Alltag als Mama. Doch die Blondine teilt nicht nur die schönen Momente ihres Mutterdaseins – sie erzählt auch von den Hürden, die sie meistern muss. Nun verriet Anna, dass sie derzeit mit Wutanfällen ihres Sohnes zu kämpfen hat.

"Wir befinden uns gerade in einer Phase, in der Wutanfälle bei Leon an der Tagesordnung sind", erzählte die 31-Jährige auf Instagram. Diese seien bei ihrem Nachwuchs so schlimm, dass er nicht nur weine, sondern sich auch auf den Boden schmeiße und absichtlich den Kopf stoße. "Am Anfang wusste ich nicht, wie ich in solchen Situationen reagieren soll", gab die junge Mutter zu.

Zu Beginn versuchte sie noch, die Aktionen ihres Sohnes zu ignorieren. Doch als dieser mit voller Wucht seinen Kopf gegen den Boden stieß, entschied sich Anna für eine neue Strategie. "Ich versuche, meiner mütterlichen Intuition zu folgen und meine einzige Lösung zurzeit ist, Leon versuchen, zu beruhigen, für ihn da zu sein, darauf aufzupassen, dass er sich nicht verletzt", teilte die TV-Bekanntheit mit.

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Söhnchen Leon

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und ihr Sohn Leon

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und Sohn Leon, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de