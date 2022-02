Anna Heiser (31) spricht ein Machtwort. Anfang des vergangenen Jahres sind die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin und ihr Mann Gerald zum ersten Mal Eltern geworden. In den vergangenen Monaten betonten die beiden immer wieder, wie sehr sie sich ein Geschwisterchen für den kleinen Leon wünschen. Im November reagierte Anna zeitweise anders auf Gerüche und schürte damit sogar Gerüchte um eine zweite Schwangerschaft. Diese dementierte sie zwar – seitdem wird sie aber immer wieder auf das Thema angesprochen. Davon ist Anna genervt!

In einem Instagram-Post schrieb die 31-Jährige, dass sie nicht wisse, ob es an ihrem Blähbauch, ihrem Glow oder den Kilos, die sie seit Leons Geburt nicht mehr losgeworden sei, liege, dass sie immer wieder gefragt werde, ob sie schwanger sei. "Ich kann mittlerweile mit den Fragen gut umgehen, dennoch gibt es viele Frauen/Paare, die dies nicht können. Wie allgemein bekannt, kann man ein Baby nicht bei Amazon bestellen und oft ist der Weg des Kinderwunsches alles andere als einfach", machte die gebürtige Polin deutlich und bat ihre Fans, in Zukunft sensibler mit dem Thema umzugehen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Anna verraten, dass sie sich mit einem zweiten Kind doch noch etwas Zeit lassen wolle. "Zurzeit ist Leons Erziehung sehr zeit- und energieintensiv, sodass ich nicht weiß, wie ich einem zweiten Kind gerecht werden soll", begründete die Wahl-Namibierin.

TVNOW Bauer Gerald, Anna Heiser und ihr Sohn bei "Bauer sucht Frau: Gerald und Anna im Babyglück"

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Dezember 2021

TVNOW Bauer Gerald mit seiner Frau Anna und ihrem gemeinsamen Sohn Leon

