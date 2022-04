Georgina Fleur (32) gibt weitere Details über ihre Tochter preis! Im August 2021 begrüßte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ihr erstes Kind auf der Welt. Seitdem meistert sie den neuen Alltag mit ihrem Baby weitgehend alleine – und lässt auch ihre Fans im Netz regelmäßig daran teilhaben. Doch was ist eigentlich das Lieblingsessen ihrer kleinen Prinzessin? Darüber sprach Georgina jetzt!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 32-Jährige nun eine Fragerunde. Ein besonders neugieriger Fan wollte dabei von ihr wissen, was denn das Leibgericht ihrer Tochter sei. "Muttermilch und Gurkensticks", meinte Georgina und fügte ein lachendes Emoji hinzu. Ein weiterer User interessierte sich dafür, ob ihr Baby eigentlich auch Kontakt zu anderen Kids hat – zum Beispiel in einer Krabbelgruppe. "Ich habe jetzt eine Mama-Kind-Yogagruppe gefunden", berichtete die Reality-TV-Bekanntheit. Wie es der Kleinen in dem Kurs gefällt, verriet sie allerdings noch nicht.

Obwohl Georgina im Netz total offen ist und ihre Community regelmäßig mit Baby-Updates auf dem Laufenden hält, legt sie dennoch großen Wert auf die Privatsphäre ihres Kindes. So verdeckt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin das Gesicht ihrer Tochter beispielsweise immer mit einem Emoji. Den Namen des Mädchens hat sie bislang ebenfalls noch nicht verraten.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Januar 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im April 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

