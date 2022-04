Es geht bergauf für Fritz Wepper (80). Lange Zeit versetzte der Schauspieler seine Fans in große Sorge: Bei ihm war zuerst Hautkrebs diagnostiziert worden, wenig später wurde dann auch ein Tumor im Bauchraum entdeckt. Nachdem dieser in einer Not-OP entfernt worden war, lag der Um Himmels Willen-Star noch einen Monat auf der Intensivstation und kann jetzt sagen: Er ist krebsfrei. Nun kann Fritz schon bald wieder nach Hause!

Bild sprach mit seinem Bruder Elmar Wepper (78) und dessen Frau Anita über die Gesundheitslage von Fritz. "Er soll in 14 Tagen aus seiner Reha am Tegernsee entlassen werden und wieder nach Hause dürfen", konnten diese glücklicherweise erzählen. Offenbar gab es in letzter Zeit noch einen kurzen gesundheitlichen Rückschlag, doch jetzt geht es wieder bergauf für ihn.

Bereits Ende Februar zeigte sich der "Die Brücke"-Star optimistisch, nach seiner Reha wieder voll ins Leben einsteigen zu können. "Ich fühle mich körperlich und seelisch wohl. Meine Frau und meine Kinder haben mir so viel Kraft gegeben. Ihre Liebe hat mich gerettet. Noch bin ich auf einen Rollstuhl angewiesen, versuche aber, selbst wieder gehen zu können", erklärte Fritz damals gegenüber Bunte.

ActionPress Elmar Wepper und seine Frau Anita im Jahr 2021

Getty Images Fritz Wepper bei einem Fotoshooting, April 2016

Getty Images Fritz Wepper im September 2017

