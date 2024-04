Aufnahme von Fritz Wepper wurde bei Trauerfeier abgespielt

Es war ein emotionaler Moment für alle anwesenden Trauergäste. Am 25. März war Fritz Wepper (✝82) verstorben – am Mittwoch fand dann die Trauerfeier in seiner Heimatstadt in München statt. Während des Abschieds soll es laut Bild zu einem besonderen Augenblick gekommen sein. Es wurde eine Aufnahme abgespielt, in der die Stimme des Schauspielers zu hören ist. "In der vollkommenen Gegenwart, in der Fülle des Hier und Jetzt, kann der Augenblick Ewigkeit werden. Man wird geboren, wächst, wird alt und muss sterben. Daher kommt der Begriff der Zeit, die zerfließt. Aber vom kosmischen Standpunkt aus ist Vergangenheit und Zukunft im Hier und Jetzt", hörte man Fritz sagen.

Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem Film "Mein Fritz – Ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper", der von seiner Ehefrau Susanne Kellermann 2020 produziert wurde. In dem Werk wurde der "Um Himmels Willen"-Darsteller aus der Sicht seiner Gattin porträtiert. Fritz' Äußerungen über das Leben und den Tod sollen in der Herz-Jesu-Kirche in München-Neuhausen für Tränen und Trauer gesorgt haben. "Die meisten Menschen denken andauernd an die Vergangenheit oder an die Zukunft. Auf diese Weise wird das Leben nicht vollständig gelebt", hörte man den 82-Jährigen sagen, bevor er seine letzte Ruhe fand.

Fritz wurde neben seiner Mutter und seinem im Oktober verstorbenen Bruder Elmar Wepper (79) begraben. Bereits zu Lebzeiten sollen beide beschlossen haben, nebeneinander begraben zu werden. Elmars Tod hat den TV-Star damals sehr schwer getroffen, wie in einem Bild-Interview deutlich wird: "Mein einziger Trost ist, dass Elmar nicht leiden musste. Dennoch ist es für mich und die Familie untröstlich. Es ist schwer anzunehmen und momentan nicht in weitere Worte zu fassen."

