Nach seinem Ableben: Fritz Weppers Villa steht zum Verkauf

Im März dieses Jahres versetzten überraschende Nachrichten die deutsche Medienlandschaft in tiefe Trauer: Der Schauspielstar Fritz Wepper (✝82) verstarb an den Folgen einer Blutvergiftung. Seine letzten Tage verbrachte Fritz in einem Hospiz. Zuvor verweilte der "Die Brücke"-Star den Großteil seines Lebens in einem typisch bayrischen Landhaus am Tegernsee. Laut Berichten von Bild steht dieses nun für einen mittleren Millionenbetrag zum Verkauf. "Das Haus ist ein Stück Bayern, eine echte Perle", betonte der Besitzer der Immobilie im Gespräch mit der Boulevardzeitung.

Der Inhaber vermietete das üppige Anwesen erstmals im Jahr 2004 an den "Der Kommissar und Derrick"-Darsteller. Fritz zog zusammen mit seiner damaligen Ehefrau Angela in das Landhaus. Das Domizil bot dem Paar zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, 200 Quadratmeter Wohnfläche und einen Garten mit Blick auf den idyllischen Tegernsee. 14 Jahre lang lebten die Weppers in dieser Idylle, bis Fritz im Jahr 2014 Abschied von seiner geliebten Angela nehmen musste. Seine langjährige Ehefrau verstarb im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

Nach Angelas Tod fand Fritz in Susanne Kellermann seine zweite große Liebe. Mit der Regisseurin hatte der Schauspielstar bereits von 2009 bis 2012 eine Affäre, aus der eine gemeinsame Tochter hervorging. Im Jahr 2019 gaben sie ihrer Beziehung erneut eine Chance. Im Sommer desselben Jahres heirateten die beiden heimlich in München. Bis zu seinem Tod im März 2024 blieb Susanne treu an seiner Seite.

Getty Images Angela und Fritz Wepper im Februar 2013

Getty Images Susanne Kellermann und Fritz Wepper im Juni 2010

