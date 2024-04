So rührend nimmt Fritz Weppers (†82) Frau Susanne Abschied

Fritz Weppers (✝82) Frau Susanne verabschiedet sich. Ende März wurden traurige Neuigkeiten öffentlich: Der beliebte Schauspieler war in einem Hospiz verstorben. Am 10. April fand die Trauerfeier statt. Anlässlich dessen schrieb Susanne eine rührende Rede für ihren verstorbenen Ehemann, die Bunte vorliegt. "Drei Tage, bevor du gegangen bist, saßen wir drei im Hospiz auf dem schönen Holzbalkon vor deinem Zimmer mit Blick in die Bäume. Filippa, du und ich. Wir waren zur Ruhe gekommen. Nach all den schönen und schweren Zeiten", begann die Rede, die ihre Freundin für sie vortrug. "Wir haben es alle gespürt: unsere totale Harmonie. Wir waren ganz im seelischen Einklang. So voller Liebe. Und dann hast du gesagt: 'Das heute mit euch, das ist einer der schönsten Tage meines Lebens'", erinnerte sich Susanne zurück.

Doch nun müsse sie Abschied von ihrem Liebsten nehmen: "Jetzt muss ich alleine weitergehen. Ich laufe und laufe und will dem Schmerz entkommen. Ich laufe und weiß nicht, wohin. Weil ich eigentlich nur zu dir will. Weil du der Einzige bist, der mich jetzt trösten könnte", ging die emotionale Rede weiter. Susanne höre die Stimme ihres Mannes, der versucht, sie aufzumuntern. "Danke, dass du uns immer gesagt hast, wie sehr du uns liebst! Dann gehe ich jetzt weiter, mit dir im Herzen und Filippa an der Hand. Bitte gib mir noch ein Stück deines Mutes, deiner Tapferkeit und deiner Fröhlichkeit auf den Weg", bat sie Fritz, bevor sie ihren Brief mit rührenden Worten zu Ende brachte: "Wir lieben dich."

Der "Um Himmels Willen"-Star hatte im Dezember eine Blutvergiftung erlitten, von der er sich nicht mehr vollständig erholte. Nach seinem Klinikaufenthalt wurde er in ein Hospiz verlegt. Wie Bild damals berichtete, sei er mental zwar fit gewesen, körperlich jedoch so angeschlagen, dass er nicht mehr alleine aufstehen könne. Vor allem seine zwölfjährige Tochter Filippa soll ihm in der schweren Zeit sehr viel Kraft gespendet haben. "Sie geht mit der ganzen Situation unglaublich toll um, sicher am besten von uns allen", erklärte Susanne damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fritz Wepper, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Fritz Wepper im September 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de