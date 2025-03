Erster Todestag: Witwe widmet Fritz Wepper rührende Worte

Fritz Wepper (✝82) verstarb vor einem Jahr, am 25. März 2024, im Alter von 82 Jahren in einem Hospiz in Oberbayern. Seine Witwe Susanne Kellermann und die gemeinsame Tochter Filippa begleiteten ihn bis zuletzt. Nun, an seinem ersten Todestag, gedenkt Susanne ihrem verstorbenen Ehemann mit liebevollen Worten. "Fritz war ein wunderbarer Mensch, ich vermisse ihn. Es ist, als wär sein Tod gestern gewesen", sagte sie gegenüber Bild. Gemeinsam mit Freunden und Familie legte sie Blumen an seinem Grab in München-Neuhausen nieder.

Der Schauspieler, der mit Serien wie "Derrick" und "Um Himmels Willen" Generationen von Zuschauern begeisterte, erlebte vor seinem Tod schwierige Monate. Nach einer Blutvergiftung im Dezember 2023 wurde er ins Hospiz verlegt, wo er palliativ betreut wurde. Doch selbst in den letzten Tagen ließ ihn sein Lebenswille nicht im Stich: Nur drei Tage vor seinem Tod erfüllte sich Fritz seinen großen Wunsch und besuchte gemeinsam mit Susanne und seiner ehemaligen Co-Darstellerin und Freundin Janina Hartwig (63) den Circus Krone. "Für ihn war der Circus ein Ort voller Erinnerungen, der ihn an seine Kindheit und sein erfülltes Leben erinnerte", erklärte seine Witwe und fügte hinzu: "Man hat gesehen, wie glücklich dieser Besuch ihn gemacht hat."

Fritz hinterließ nicht nur in der Film- und Fernsehwelt, sondern vor allem bei Familie und Freunden eine große Lücke. Susanne berichtete, dass sie erst nach und nach realisiere, was sein Verlust für sie bedeutet. Dennoch findet sie Trost in den schönen Momenten, die sie mit ihm teilen durfte. In der Vergangenheit verriet sie bereits: "Drei Tage vor seinem Tod saßen wir zusammen auf dem Balkon des Hospizes. Fritz sagte: 'Das ist einer der schönsten Tage meines Lebens.'" Diese innige Erinnerung gibt ihr Halt und Kraft, weiterzugehen – immer mit Fritz im Herzen und ihrer Tochter Filippa an der Seite.

Getty Images Janina Hartwig und Fritz Wepper, "Um Himmels Willen"-Darsteller

Getty Images Fritz Wepper im September 2017