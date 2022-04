Wie regeln Sarah Engels (29) und Pietro Lombardi (29) das? Die einstigen DSDS-Finalisten lernten sich in der Castingshow kennen und lieben. Doch nach der Traumhochzeit und der Geburt ihres Sohnes Alessio trennten sich die Wege der Musiker. Mittlerweile ist Sarah neu verheiratet. Doch vor allem für ihr gemeinsames Kind pflegt das Ex-Paar ein gutes Verhältnis. Alessio wohnt bei Sarah und ihrem Mann Julian – kommt Pietro da auch mal vorbei?

Während einer Fragerunde auf Instagram gab die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin nun eine Antwort darauf. "Er kann ihn sehen, so oft und wann er will. Also jederzeit", bestätigte Sarah daraufhin. Dass Alessio sowohl für sie als auch für Pietro total wichtig ist, zeigen sie regelmäßig im Netz. Wie kommt der Kleine eigentlich mit seinem Stiefvater klar?

"Er hat unfassbar viel Geduld und liebt auch Alessio wie seinen eigenen Sohn und bringt ihm so vieles bei", führte Sarah aus. Die zwei scheinen ein absolutes Dreamteam zu sein, wie diese Bilder, die Julian gepostet hat, suggerieren.

Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, November 2014

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi

Instagram / sarellax3 Julian Engels, Sarah Engels und Alessio Lombardi im April 2022

