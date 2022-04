Anne Wünsche (30) ist zwiegespalten. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat schon mehr als die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich: Anfang Juli soll ihr Sohn das Licht der Welt erblicken. Zum einen ist die Influencerin schon jetzt ziemlich ungeduldig und möchte den Kleinen endlich in ihren Armen halten können. Zum anderen hat Anne aber auch etwas Angst vor der Geburt.

In einem Instagram-Post verriet die 30-Jährige, dass sie bereits in der 31. Schwangerschaftswoche ist. Die vergangenen Wochen seien wie im Flug vergangen: "Jedes Mal kommt es mir so vor, als hätte ich erst gestern Wochenwechsel gehabt. Das löst leichte Panik, aber auch große Vorfreude aus." Sie mache sich Gedanken, ob sie zeitlich noch alles schaffe, was sie sich bis zur Entbindung vorgenommen habe. Gleichzeitig sei sie sehr aufgeregt, wie ihr Sohn aussehen werde.

Darüber hinaus macht Anne ihre Schwangerschaft mittlerweile gesundheitlich ziemlich zu schaffen. "Ich bin jetzt im dritten Trimester und wieder so oft müde, kaputt und motivationslos", erzählte die Berlinerin. Sie fühle sich nicht richtig wohl und habe Hautprobleme.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2022 in Berlin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Schwangere Anne Wünsche im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de