Anne Wünsche (30) gewährt ihren Fans neue Einblicke in ihre Schwangerschaft! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Freund Karim El Kammouchi (33) erwarten im Moment erstmals gemeinsamen Nachwuchs: Nach den Töchtern Miley und Juna, die Anne aus einer vorherigen Beziehung hat, darf sie sich jetzt auf einen kleinen Sohn freuen. Aber wie geht es Anne eigentlich im Moment auf ihrer Reise zum Babyglück? Jetzt gab die Unternehmerin ein ehrliches Schwangerschaftsupdate...

"Ich bin jetzt im dritten Trimester und wieder so oft müde, kaputt und motivationslos", berichtete Anne jetzt in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Meine Haut ist supermerkwürdig geworden und ich fühle mich nicht immer so richtig wohl." Zudem mache der werdenden Dreifach-Mama auch ihre aktuelle Wohnsituation zu schaffen. Nachdem es bei ihr zu Hause gebrannt hat, ist die 30-Jährige mit ihren Töchtern in einem Hotel untergekommen. "Alles zusammen ist es einfach kein guter Mix", fasste die Schwangere zusammen.

Im Hinblick auf die bevorstehende Entbindung sei Anne aber noch nicht nervös – immerhin seien es noch einige Wochen bis zum errechneten Geburtstermin ihres kleinen Sohnemannes am 6. Juli. "Es sei denn ich habe Übungswehen", betonte die Familienmutter und erklärte: "Dann bekomme ich leichte Panik, weil ich jedes Mal Angst habe, dass es doch schon echte Wehen sind und es gleich losgeht."

Anzeige

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Sommer 2021

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2022

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de