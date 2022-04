Jennifer Frankhauser (29) hat erneut einen großen Grund zur Freude! Vor wenigen Wochen machte die Influencerin öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König ihr erstes Kind erwartet. Damit sich die kleine Familie in Zukunft so richtig wohlfühlt, haben Jenny und Steffen nun gleich noch eine weitere große Sache in ihrer gemeinsamen Zukunftsplanung abgehakt: Sie haben sich ein Eigenheim zugelegt!

In einem Instagram-Post verriet die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin: "Wir sind den nächsten Schritt gegangen – den nächsten großen Schritt in unsere gemeinsame Zukunft. Wir haben uns ein Haus gekauft." Sie freue sich sehr darüber und auf all das, was noch kommen wird. "Endlich ist das Glück auf unserer Seite. Ich liebe dich unendlich, mein Held", schwärmte die 29-Jährige.

Jenny ist mittlerweile in der 17. Woche ihrer Schwangerschaft. "Unfassbar! Wie schnell vergeht denn bitte die Zeit?! Fünfter Monat", schrieb sie vor wenigen Tagen im Netz. Ihr Baby sei momentan etwa so groß wie eine Orange und habe sogar schon die ersten Geschmacksnerven entwickelt.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser während ihrer Schwangerschaft, April 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen, Februar 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen, Februar 2022

