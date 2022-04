Giuliana Farfalla (26) verrät Details zu ihrer romantischen Lovestory! Die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ist seit einigen Monaten glücklich vergeben – und zwar an einen Pariser Juwelier. Die TV-Bekanntheit hat zwar schon ein erstes verliebtes Bild mit ihrem Freund gepostet, sein Gesicht zeigt sie zum Schutz seiner Privatsphäre jedoch nicht. Auch mit anderen Informationen zu ihrem Liebesleben hält sich Giuliana eigentlich bedeckt. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Wimperndesignerin allerdings, wie ihr Partner ihr Herz erobern konnte.

Die 26-Jährige betonte gegenüber Promiflash, dass ein Mann sie besonders mit seinem Charme beeindrucken könne – sie liebt es, geschätzt und umgarnt zu werden. "Wenn sie mir zeigen, dass sie mich toll finden und mir das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein", verriet sie. Und genau so konnte auch ihr aktueller Freund punkten. Bei einem Clubbesuch mit einer ehemaligen Freundin im französischen Cannes habe er mit einer besonderen Geste ihre Aufmerksamkeit erlangt. "Wir hatten einen Tisch und haben was gegessen und dann hat er mir eine Champagnerflasche an den Tisch geschickt mit seiner Handynummer", erinnerte sie sich. Tatsächlich habe sich das Reality-TV-Sternchen daraufhin bei ihrem "Monkey" gemeldet und wurde zu einem romantischen Date mit traumhafter Aussicht eingeladen.

Mittlerweile sind die beiden schon seit knapp einem halben Jahr zusammen – und es könnte nicht besser laufen. Einen etwas holprigen Start habe das Duo aber dennoch gehabt. Denn Giuliana hatte ihrem Herzensmann zunächst verschwiegen, dass sie in Deutschland ziemlich bekannt ist. "Ich wollte die Traumblase nicht platzen lassen", begründete sie ihre Angst.

privat Reality-TV-Star Giuliana Farfalla

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla und ihr Freund

Instagram / giuliana_farfalla Model Giuliana Farfalla

