Giuliana Farfalla (25) machte jetzt eine überraschende Neuigkeit publik! Zuletzt war die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in der Datingshow Adam sucht Eva zu sehen. Obwohl die Wimpern-Designerin einen kleinen Flirt mit Ex-Temptation Island V.I.P.-Kandidat Jay hatte, verließ sie die Show freiwillig. Im Promiflash-Interview verriet die Beauty jedoch jetzt: Sie ist tatsächlich wieder vergeben. Aber nicht nur das: Giuliana ist mit ihrem Freund jetzt sogar nach Dubai ausgewandert!

Doch wie kam es dazu, dass sich Giuliana inzwischen in ganz neuen Lebensumständen befindet? Ihren aktuellen Freund hat die Blondine in Paris kennengelernt, wo sie bis zuletzt lebte. Mit dem Juwelier habe sie bereits vor "Adam sucht Eva" "ein kleines Techtelmechtel" gehabt. "Erst in der Show habe ich gemerkt, wie sehr er mir am Herzen liegt. Man merkt es immer erst, wenn andere Männer im Spiel sind, was man an dem Menschen hat", erklärte die 25-Jährige. Nach der Show haben die beiden wieder Kontakt zueinander aufgenommen und dann stand auch schnell fest, dass ihr Partner mit ihr nach Dubai auswandern wird.

"Ich habe ihm von meinen Träumen erzählt und davon, ein eigenes Business mit meiner Wimpern-Kunst aufzubauen. Er war in Paris etwas gelangweilt. [...] Uns hat nichts gehalten", ließ Giuliana Revue passieren. Aber warum entschied sich das Model für die arabischen Emirate? "Ich liebe die Atmosphäre und finde es für mich sehr angenehm", erklärte Giuliana. Dennoch haben sich Freunde um sie gesorgt, weil in den arabischen Emiraten schwere Menschenrechtsverletzungen begangen werden. "Ich sehe hier ganz viele homosexuelle Paare auf der Straße Händchen halten. Ich werde hier total akzeptiert", gab Giuliana hingegen ihre Erfahrung im Promiflash-Interview wieder.

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

RTLZWEI/Christoph Kassette Giuliana Farfalla bei "Adam sucht Eva"

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Mai 2021

