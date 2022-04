Da staunten viele Zuschauer nicht schlecht! Bei Kampf der Realitystars trafen mit Elena Miras (30) und Chethrin Schulze (30) zwei TV-Bekanntheiten mit einer langen Historie aufeinander: Denn nach ihrer gemeinsamen Love Island-Teilnahme 2017 waren sie nacheinander beide mit Mike Heiter (29) liiert. Im Netz zofften sie sich seitdem immer wieder – doch in der Sala schienen sie sich anzufreunden. Elena verriet Promiflash jetzt aber, dass es der gemeinsame Abend gar nicht so lustig war.

"Eigentlich dachte ich, sie hat alles verarbeitet und wir werden uns verstehen", schilderte Elena ihre Gefühle, als sie in der Sala auf Chethrin traf. Sie habe jedoch schnell gemerkt, dass dem nicht so sei. Den gemeinsamen Abend im Thay-Ny-Haus habe sie insgesamt als eher langweilig in Erinnerung: "Es war die ersten 30 Minuten lustig, danach nicht wirklich, es war einfach ganz ok."

Auch nach dem Ende der Dreharbeiten Ende Februar habe sich keine Verbindung zwischen den beiden entwickelt, betonte Elena: "Wir hatten keinen Kontakt mehr, was auch gut so ist." Denn gerade seit sie alle Bemerkungen kennt, die Chethrin in der Show über sie gemacht hat, habe sie daran gar kein Interesse mehr: "Jetzt, wo ich die Folge gesehen habe, wird auch niemals Frieden sein."

RTLZWEI/Paris Tsitsos Elena Miras bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Chethrin Schulze und Elena Miras bei "Kampf der Realitystars" 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

