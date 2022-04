Was ist gerade mit Klaudia Giez (25) los? Seit die gebürtige Polin im Jahr 2018 an Germany's next Topmodel teilgenommen hat, darf sie sich über viele Follower bei Instagram freuen. Mit ihnen teilt das Model nicht nur professionelle Hochglanzfotos, sondern gibt auch Einblicke ins Privatleben. 2019 verlobte sich die Influencerin zum Beispiel mit ihrem Partner Felipe Simon. Jetzt erzählte Klaudia, dass es ihr seit einigen Tagen nicht gut geht. Sie schloss sogar nicht aus, schwanger zu sein.

"Ob es mir gut geht? Nicht wirklich. Übelkeit ist nicht mehr so stark, dafür aber sind meine Brustschmerzen doller geworden", teilte Klaudia auf Instagram ihren Followern mit. Am Montag gehe sie zum Frauenarzt, kündigte die Ex-Castingshow-Kandidatin an. Sie habe einen Corona- und einen Schwangerschaftstest gemacht, um ihren Symptomen auf den Grund zu gehen. Beide Tests waren negativ.

"Dennoch ist nicht auszuschließen, dass doch etwas von beiden positiv sein könnte", vermutete die Moderatorin. Im Jahr 2020 zogen die TV-Bekanntheit und ihr Freund Felipe zusammen. Wenn sie ihr Eigenheim fertig eingerichtet haben, wollten sie sich eigentlich der Hochzeitsplanung widmen, verriet Klaudia gegenüber Promiflash.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und ihr Verlobter Felipe, 2020

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, 2020 auf Instagram

