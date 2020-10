Große Aufregung bei TV-Sternchen Klaudia Giez (24)! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat sich einen Traum erfüllt. Nach ihrer Verlobung vor über einem Jahr haben sie und Felipe Simon nun ihre erste gemeinsame Immobilie gekauft. Gehen die beiden also bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und werden heiraten? Im Interview mit Promiflash verrät Klaudia, ob es denn bald soweit ist.

Aktuell gibt es laut dem TV-Star noch keine konkreten Hochzeitspläne. Gegenüber Promiflash erzählt Klaudia, dass sie sich erstmal Zeit lassen will mit dem Einrichten ihres neuen Eigenheims. Sie möchte gerne noch ein bisschen warten mit der bevorstehenden Heirat: "Wenn dann wirklich alles stabil ist, dann widmen wir uns der Hochzeitsplanung." Bis dahin erhofft sich das Model zusammen mit Boyfriend Felipe durch die neue Herausforderung noch weiter zusammenzuwachsen. In den eigenen vier Wänden will Klaudia schließlich alles perfekt haben.

Ob mit oder ohne Hochzeit, die beiden werden ihr neues zu Hause genießen. Es gab nämlich definitiv ein Upgrade zu ihrer letzten gemeinsamen Wohnung. "Uns war wichtig, dass wir viel Grün haben, dass wir viel Raum haben," gibt sie im Interview weiter an.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, 2020 auf Instagram

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im August 2018

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez in München 2020

