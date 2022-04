Zurzeit findet der Verleumdungsprozess von Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) in Virginia vor Gericht statt. Die beiden liefern sich bereits seit drei Wochen einen hitzigen Schlagabtausch zu diversen Geschehnissen aus ihrer vergangenen Ehe. Dabei wurde auch der Hollywood-Agent Christian Carino in den Zeugenstand berufen und sagte gegen Amber aus. Im Prozess wurde nun geäußert, dass der Grund für den Verlust von Johnnys Fluch der Karibik-Rolle die Gewaltvorwürfe von Amber sein sollen.

Vergangene Woche machte der Schauspieler bereits klar, dass seine Entscheidung feststeht und er nie wieder zu seiner Rolle als Captain Jack Sparrow zurückkehren wird. Nun äußerte sich sein Hollywood-Agent Christian Carino im Gerichtssaal zu der Thematik. Wie Deadline berichtet, beteuerte der Ex von Lady Gaga (36), dass Johnnys Chancen auf eine Rückkehr in die Filme ohnehin hoffnungslos sei. Die Ursache dafür bezieht Christian auf Ambers Äußerungen in der ersten Gerichtsverhandlung im Jahr 2020: "Meiner Meinung nach hatte das mit den Anschuldigungen zu tun, die Amber erhoben hat."

Der Agent betonte, dass seine Haltung in dieser Sache aber lediglich auf "Gesprächen mit Kollegen und Führungskräften des Studios intern und extern" beruhe. Es gebe also keine bestätigte Aussage vonseiten der Disney-Produktion, die Ambers Aussagen im Prozess mit dem Rollen-Aus von Johnny in Verbindung bringen lassen.

ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp als Jack Sparrow

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2016

Getty Images Johnny Depp im April 2022 vor Gericht

