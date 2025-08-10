Amber vs. Johnny: Abgetrennter Finger im Enthüllungsbuch

Johnny Depp (62) und Amber Heard (39) sorgten in der Vergangenheit für unzählige Schlagzeilen. Doch die Ereignisse einer Nacht im März 2015 in einer australischen Luxusvilla bleiben bis heute besonders verstörend. Damals drehte Johnny den fünften Teil der "Fluch der Karibik"-Reihe, als Amber ihn besuchte. Grund des Streits war laut Bild ein Ehevertrag, den Johnny wünschte, Amber aber strikt ablehnte. Die Situation eskalierte, und es kam zu einer blutigen Auseinandersetzung. Johnny verlor einen Teil seines Fingers, den er blutend seinem Bodyguard Malcolm Connolly präsentierte. Laut seiner Aussage soll Amber ihm mit einer Wodkaflasche verletzliche Stellen am Finger abgetrennt haben. Amber dagegen beschuldigte Johnny, sich selbst in einem Wutanfall verletzt zu haben.

Das neue Enthüllungsbuch "Hollywood Vampires" wirft ein detaillierteres Licht auf genau diese Nacht. Laut dem Buch sei Amber außer sich gewesen. Der Bodyguard wurde alarmiert und fand eine chaotische Szenerie vor: eine verwüstete Villa, ein weinender Johnny und der Streit zwischen den beiden, der außer Kontrolle geriet. Der abgetrennte Finger wurde erst am darauffolgenden Tag gefunden. Später auftauchende Aufzeichnungen untermauerten die Behauptung, dass Amber tatsächlich eine Flasche geworfen haben soll. Amber hält jedoch bis heute daran fest, in jener Nacht Opfer gewesen zu sein, und gab an, Johnny habe sie in den Tagen zuvor gewaltsam festgehalten. Diese Behauptungen konnten vor Gericht aber nicht belegt werden.

Die turbulente Beziehung zwischen Amber und Johnny ist einer der größten Skandale Hollywoods. Bereits ihre Kurz-Ehe von 2015 bis 2017 war von Kontroversen und gegenseitigen Anschuldigungen geprägt, die auch in mehrfachen Gerichtsprozessen gipfelten. Johnny, der neben seinen Erfolgen als Schauspieler auch durch seine Band "The Hollywood Vampires" bekannt ist, zog sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück. Amber, die sich neben ihrer Schauspielkarriere auch als Aktivistin engagiert, hat in Interviews betont, wie sehr sie unter der öffentlichen Schlammschlacht gelitten hat. Trotz der gerichtlichen und öffentlichen Auseinandersetzungen bleiben viele Fragen zu den Vorgängen jener verhängnisvollen Nacht und ihrer Beziehung bis heute ungeklärt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Oktober 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / amberheard Amber Heard im Juli 2025