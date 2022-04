Hailey Bieber (25) gibt die Ursache für ihren kleinen Schlaganfall preis. Vergangenen Monat musste das Model überraschend in ein Krankenhaus eingeliefert werden, da es einem Schlaganfall ähnliche Symptome gehabt hatte. Kurze Zeit später teilte die Ehefrau von Justin Bieber (28) ihren Fans im Netz mit, dass diese durch ein Blutgerinnsel in ihrem Gehirn ausgelöst wurden. Jetzt offenbarte Hailey, dass man festgestellt hat, dass ein Loch in ihrem Herzen der Grund dafür war.

In einem YouTube-Video erzählte die 25-Jährige nun, dass man nach dem Vorfall verschiedene Tests an ihr durchgeführt habe. In einer der Untersuchungen habe sich dann herausgestellt, dass sie seit der Geburt eine Öffnung zwischen ihren Herzkammern hat. "Man stellte fest, dass ich einen Grad fünf hatte, das ist der höchste Grad, den man haben kann", verriet das Model. Das Blutgerinnsel, das den kleinen Schlaganfall ausgelöst hatte, sei durch dieses Loch in ihr Gehirn gelangt.

In einer OP habe man nun die Öffnung geschlossen. "Es ist alles gut gelaufen. Ich erhole mich sehr gut und wirklich schnell", versicherte sie ihren Fans. Die Beauty sei sehr erleichtert, dass man die Ursache gefunden hat und es möglich war, das Loch in ihrem Herzen zu schließen.

Getty Images Hailey Bieber, Model

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im März 2022

Getty Images Hailey Bieber bei der Vanity Fair Oscar-Party, 2022

