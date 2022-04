Es war ein echter Schreckmoment! Hailey Bieber (25) musste im März ins Krankenhaus eingeliefert werden: Bei dem Model hatte sich ein Blutgerinnsel im Gehirn gebildet. Kurz nach dem Vorfall meldete sich ihr Mann Justin Bieber (28) zu Wort und beschrieb die gruselige Situation. Hailey selbst äußerte sich jedoch nicht dazu – bis jetzt: In einem Video erzählt sie nun erstmals von der dramatischen Situation.

In dem YouTube-Clip berichtet Hailey, dass es ihr ein Bedürfnis sei, ihre Geschichte in ihren eigenen Worten zu erzählen. "Ich saß mit meinem Ehemann am Frühstückstisch, als ich mitten im Gespräch ein seltsames Gefühl hatte." Das habe sich von ihren Schultern bis in die Fingerspitzen ausgebreitet: "Ich habe keinen Satz herausbekommen und meine rechte Gesichtshälfte hing plötzlich herab." Justin habe daraufhin sofort einen Arzt gerufen.

In der Klinik sei dann das Blutgerinnsel festgestellt worden, schilderte Hailey den weiteren Verlauf: "Das ist im Prinzip wie ein kleiner Schlaganfall, nur dass mein Körper es schnell wieder auflösen konnte und ich keine weiteren Probleme hatte." Sie habe trotzdem noch weitere Tests durchlaufen, sagte die 25-Jährige abschließend.

Getty Images Justin und Hailey Bieber im April 2022 in Las Vegas

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

