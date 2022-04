Steht das Male-Model-Shooting bei Germany's next Topmodel etwa kurz bevor? Die Kandidatinnen wissen ganz genau: In jeder Staffel ist es irgendwann so weit, dass sie mit einem oder mehreren männlichen Models posieren müssen. Meistens sind die Boys jung und ziemlich sexy. Gegen ein gewisses Sexappeal hat Nachwuchsmodel Lieselotte Reznicek nichts einzuwenden. Mit einem jungen Mann möchte die 66-Jährige aber ungerne shooten.

Kur vor Episode 13 überlegen Heidi Klums (48) Mädchen angestrengt, was als Nächstes für sie anstehen könnte. Etwa das aufreizende Shooting mit den Herren der Schöpfung? Möglicherweise. Sollte es dazu kommen, hat Lieselotte aber eine Bedingung, wie in einem ProSieben-Teaser bereits zu sehen ist: "Bitte passenden Alters. Ab 50!" Kontrahentin Anita Schwarz (21) ist sich allerdings sicher: "Ich schätze, dass du einen richtigen Jungspund kriegst, genauso wie wir auch." Die Reaktion der Best-Ager-Schönheit: "Nee, das geht gar nicht! Da muss ich aber richtig schauspielern."

Mitstreiterin Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (18) hat da andere Wünsche: "Mir ist es wichtig, dass sie groß genug sind." Mama und Co-Kandidatin Martina (50) hat da aber etwas einzuwenden: "Bei bestimmten Stellungen ist es egal, wie groß sie sind." Für den zweideutigen Kommentar erhält die 50-Jährige schallendes Gelächter.

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Instagram / lou.gntm22.official GNTM-Kandidatin Lou-Anne

Instagram / martina.gntm22.official Martina, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

