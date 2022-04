Sie braucht Ruhe. 2020 waren Lisha und Lou Kandidaten bei Das Sommerhaus der Stars. Besonders die temperamentvolle Lisha polarisierte damals mit ihren Ausrastern. Danach zog sie jedoch ein Fazit aus ihrem Verhalten und versuchte, an sich zu arbeiten. Dafür nahm die Beauty sogar professionelle Boxstunden, um dem Alltagsstress ein Ventil zu geben. Doch jetzt hat es die Influencerin so richtig erwischt.

Wie Lisha in ihrer Instagram-Story mitteilte, habe sie von ihrem Arzt erfahren, dass sie eine Lungenentzündung hat. Daraus zog sie nun Konsequenzen: "Ich werde mich darum ein paar Tage zurückziehen und mich ausruhen. Ich melde mich, sobald es mir besser geht", teilte die YouTuberin ihrer Community mit. "Danke für all eure süßen Nachrichten und Besserungswünsche", richtete sich die Berlinerin zu guter Letzt noch direkt an ihre Follower.

Ihre Auszeit dürfte Lisha allerdings in paradiesischer Kulisse genießen. Denn mit ihrem Partner Lou ist sie letztes Jahr nach Mallorca ausgewandert. "In dem Moment, als ich aus dem Flugzeug während der Landung das erste Mal die Insel sah, hatte ich Tränen in den Augen und das Gefühl von: 'Ich komme nach Hause'", begründete sie die damalige Entscheidung.

privat Lisha, Mallorca 2021

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha auf Mallorca

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Reality-TV-Star

