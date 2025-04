"Ehe zerstört": Lisha Savage rechnet mit Eva Benetatou ab

Evanthia Benetatou (33) steht erneut im Kreuzfeuer der Kritik. Grund dafür ist ihr öffentliches Geständnis über einen Seitensprung mit dem verheirateten Serkan Yavuz (32). Das sorgt nicht nur für einen regelrechten Shitstorm in den sozialen Medien, sondern ruft auch alte Rivalinnen wie Lisha Savage auf den Plan. In einer Instagram-Story teilt die YouTuberin heftig gegen Eva aus: "Eva, Eva, Eva! Was bist du doch für eine kleine...? Ich habe mich noch nie in Menschen getäuscht und heute (nach fünf Jahren) weiß ich, warum ich dich so verabscheut habe im Sommerhaus!"

Lisha, die für ihre direkte Art bekannt ist, geht noch weiter und rechtfertigt sogar ihr Verhalten aus der gemeinsamen Sommerhaus-Staffel. Sie behauptet, dass ihr damaliger Umgang mit Eva keineswegs übertrieben gewesen sei: "Heute weiß ich, du warst es nie wert, dass man dich besser hätte behandeln sollen. Dein Karma wird dich einholen, Alf." Außerdem betont Lisha, Eva hätte wenig Stolz und Ehre: "Eine Ehe zerstört, nur weil dich niemand heiraten will."

Die Fehde zwischen Lisha und Eva hat eine längere Vorgeschichte. Schon 2020 gerieten die beiden während ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars immer wieder aneinander. Lisha schreckte damals nicht vor harten Worten zurück und beschimpfte Eva mehrmals im Haus. Diese Auseinandersetzungen hatten auch nach der Show für viel Diskussionsbedarf gesorgt und dauern offenbar bis heute an. Auch andere Reality-TV-Bekanntheiten äußerten sich bereits zu Evas Seitensprung und verurteilten ihr Verhalten.

Lisha Savage, April 2025

Eva Benetatou

