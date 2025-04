Filler aufgelöst: Lisha Savage zeigt ihr "echtes Gesicht"

Lisha Savage ist zurzeit bei Promis unter Palmen zu sehen. Die Dreharbeiten zu dem Reality-TV-Format liegen allerdings schon viele Monate zurück, und seitdem hat sich im Gesicht der Influencerin einiges verändert. Auf Instagram zeigt sich die Brünette nun schockiert darüber, wie gezeichnet ihre Gesichtszüge von ihren Beauty-Eingriffen aussahen. "Ich war so vollgeballert mit Fillern", schreibt die Ehefrau von Lou Savage zu einigen Bildern aus der Show. Gleichzeitig teilt sie ein aktuelles Selfie und schwärmt: "Wie flach und zart mein echtes Gesicht einfach ist!"

Für Lisha waren vor allem ihre aufgespritzten Lippen ein wunder Punkt. Bereits mit 19 Jahren ließ sich die TV-Bekanntheit zum ersten Mal Filler in die Lippen injizieren. Inzwischen hat die ehemalige Das große Promi-Büßen-Teilnehmerin fünf Behandlungen hinter sich, in denen sie die Substanz entfernen lassen wollte. Der jüngste Eingriff war im Dezember 2024. Danach freute sich auch ihr Ehemann Lou gegenüber RTL: "Ich find's cool, dass sie jetzt mehr in die seriöse Richtung gehen will. Dass sie feiner aussehen will – und nicht so pornomäßig!"

Auch Lou hat die ein oder andere Schönheitsoperation hinter sich. 2023 ließ sich der Autor Fett an seiner Hüfte absaugen. Im Netz erklärte er, dass er die Röllchen trotz des vielen Sports nicht losgeworden sei. Das entfernte Fett bekam umgehend einen neuen Platz und wurde in seine Wangen eingespritzt. "Mein Gesicht war eingefallen, jetzt habe ich einfach wieder ein rundes Gesicht und beide Seiten sind einfach gleich", freute sich der Tattoo-Liebhaber nach der OP.

Joyn / Tan Nian Xing Lisha Savage bei "Promis unter Palmen", 2025

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, TV-Pärchen

