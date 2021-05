Lisha und Lou haben ihren Traum von einem Leben auf Mallorca wahr gemacht! Vergangenes Jahr mischte das Powerpaar Das Sommerhaus der Stars neben Andrej Mangold (34), Annemarie Eilfeld (31) und Co. mächtig auf und erlangten dadurch große Bekanntheit. Inzwischen haben die zwei Berliner ihrer Heimatstadt den Rücken gekehrt und haben ihr neues Haus auf Mallorca bezogen. Im Promiflash-Interview berichteten Lisha und Lou jetzt, wie es ihnen auf der Sonneninsel gerade geht!

Gegenüber Promiflash plauderten Lisha und Lou aus, dass sie sich beim ersten Besuch vor 15 Jahren in die Baleareninsel verliebt haben. "In dem Moment, als ich aus dem Flugzeug während der Landung das erste Mal die Insel sah, hatte ich Tränen in den Augen und das Gefühl von 'ich komme nach Hause", erzählte Lisha. Ab dem Zeitpunkt wusste sie, dass sie eines Tages auf Mallorca leben werde. Ihr Umzug auf die Insel fühle sich daher jetzt an wie die Erfüllung eines Traumes.

Doch ganz ist der Umzug für Lisha und Lou noch nicht über die Bühne gegangen. "Wir haben noch unser Haus und alle Klamotten und Möbel in Berlin", sagte das Paar. Der große Umzug stehe den beiden YouTubern also noch bevor, doch das Kreuzberger Pärchen ist zuversichtlich: "Das werden sehr stressige Tage, aber danach sind wir endlich frei im Kopf und haben keine doppelten Kosten mehr, wie im Moment."

privat Lisha, Mallorca 2021

privat Lou auf Mallorca

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Reality-TV-Star

