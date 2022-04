Saskia Atzerodt (30) ist in Sorge. Ende Januar gab die Influencerin bekannt, dass sie und ihre Partner ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seither lässt die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Vergangenen Monat klagte die TV-Bekanntheit bereits über Schmerzen. Ihr Frauenarzt habe ihr jedoch versichert, dass alles in Ordnung sei. Nun wandte sich Saskia erneut besorgt an ihre Follower: Sie verspürte ein heftiges Stechen im Bauch.

"Bin eigentlich echt entspannt in der Schwangerschaft, aber heute hatte ich einen kleinen Panikmoment", gab die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story preis. Sie habe plötzlich ein heftiges Stechen auf der linken Seite ihres Unterbauchs verspürt. "Bin kaum mehr hochgekommen und konnte mich auch nicht hinlegen", teilte die 30-Jährige mit. Sie habe nur noch gebeugt durch ihre Wohnung laufen können. "Also das war echt komisch", gestand Saskia und versicherte ihren Fans, ins Krankenhaus zu fahren, sollte sie das Gefühl haben, es sei notwendig.

Dass der Reality-TV-Star nicht sofort in Panik verfällt und zum Arzt geht, ist nicht selbstverständlich. Gegenüber Promiflash verriet die baldige Mutter noch, dass sie aufgrund ihrer vorherigen Fehlgeburt ängstlich sei. "Ich bin dankbar und voller Hoffnung, dass wir im Juli unser Gummibärchen im Arm halten", zeigte sich Saskia jedoch positiv.

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt mit ihrem Freund

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Ultraschallbild von Saskia Atzerodts Baby

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Saskia so offen über alles in ihrer Schwangerschaft spricht? Ich finde das echt gut! Ich finde, das muss eigentlich nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de