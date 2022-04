Amira Pocher (29) vertanzt in der heutigen Let's Dance-Show die Beziehung zu ihrem Vater. Bereits in der Vergangenheit erzählte die Moderatorin, dass sie ohne ihren Vater aufgewachsen ist. Das Verhältnis zu ihm sei daher schon immer schwierig gewesen. 2018 traf die Frau von Oliver Pocher (44) dann in einem Urlaub erstmals wieder auf ihren Papa. Nun verriet Amira, dass sie dies heute in ihrem Magic Moment bei "Let's Dance" verarbeiten wird.

"Ich vertanze quasi die nicht vorhandene Beziehung zu meinem Vater und dann das Wiedersehen", gab die zweifache Mutter in dem Podcast "Die Pochers!" preis. Ein passendes Lied für den Auftritt habe sie schnell gefunden. "Es gibt da so einen Song [...], nämlich 'Papaoutai' von Stromae", plauderte die 29-Jährige aus. Mit diesem könne sie sich sehr gut identifizieren.

Doch ihr Tanzpartner Massimo Sinató (41) habe zu Beginn Sorgen gehabt, denn der Hit sei zu schnell und zu hart. Amira bestand allerdings darauf, dass nichts an dem Lied verändert wird. "Eben genau davon lebt dieser Song – von dieser Emotion und dieser Wut", erklärte sie. Zudem sei sie selbst als Kind eher wütend als traurig über das Fehlen ihres Vaters gewesen.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Podcasterin

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

