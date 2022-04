Theresia Fischer (30) befindet sich im Moment mitten in ihrer Beinverlängerung! Nach einer Operation muss die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Unterschenkel selbstständig strecken: Der Influencerin wurden Teleskopstangen in die Knochen verpflanzt, die sie jeden Tag ein Stückchen weiter ausfahren muss. Diese langwierige Prozedur ist jedoch alles andere als angenehm: Im Promiflash-Interview berichtete Theresia jetzt, dass sie während der Verlängerung üble Schmerzen hat!

”Selbst jede Wunde durch eine OP tut weniger weh als dieser Schmerz, der genau in diesem Moment herrscht", betonte Theresia jetzt gegenüber Promiflash und beschrieb ihre Beschwerden: "Es ist eine Mischung aus Muskel-, Sehnen- und Nervenschmerz, der komprimiert wirkt – und es geht wirklich bis in die letzten Fingerspitzen, bis ins Hirn geht es hoch." In diesen Momenten bekomme die 30-Jährige vor lauter Schmerz sogar einige Sekunden lang keine Luft.

Inzwischen habe sich Theresia schon eine Taktik überlegt, um die Prozedur etwas erträglicher zu machen. "Mittlerweile habe ich es mir schon angewöhnt, in die Bettdecke zu beißen oder ein Handtuch zu nehmen", merkte sie an und erklärte: "Damit man diesen Schmerz so ein bisschen ausgleicht."

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Instagram 2022

ActionPress Theresia Fischer, Model

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer im März 2022 in Berlin

