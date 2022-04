Theresia Fischer (30) arbeitet weiter an ihrer Körpergröße. Vor wenigen Tagen hat sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin zum zweiten Mal die Beine verlängern lassen. Dabei wurden die Unterschenkelknochen von innen durchgesägt und von beiden Seiten Teleskopstäbe eingeführt, die Theresia jeden Tag selbstständig verlängert. Wie das geht, zeigte die Hamburgerin nun in einem Instagram-Video: Sie dreht ihren Fuß hin und her, sodass leichte Klick-Geräusche entstehen. "Es ist eine Verlängerung aktuell mit vier Klicks so dick wie ein Papier", verriet die Influencerin.

