Daniela Büchner (44) ist geschockt – ihre Fans werfen ihr Bodyshaming vor! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ist bekannt dafür, sich "ganz normal" zu zeigen. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin geht ehrlich mit kleineren Figurproblemchen um und postet auch regelmäßig Aufnahmen ohne Filter. Jetzt brachte ein Kommentar ihre Fans allerdings zu der Annahme, sie würde gegen korpulente Menschen hetzen und Danni bekam einige Hassnachrichten. Dagegen setzte sich die Mallorca-Auswanderin nun zur Wehr und konterte mit einem sexy Bild im Badeanzug.

In ihrer Instagram-Story hatte die fünffache Mutter darüber gesprochen, dass ihr beim Anblick mancher Menschen der Appetit beim Frühstück vergehe. Hinter diesem Spruch vermuteten Fans Bodyshaming – sie waren der Meinung, Danni hätte sich auf übergewichtige Menschen bezogen. "Ich bin die Letzte, die Bodyshaming machen würde. Das regt mich auf", ärgerte sich der TV-Star. Sie habe sich eigentlich über den Charakter einiger Personen geärgert. Die Dunkelhaarige betonte: Auch sie selbst sei keineswegs perfekt – und würde gerade deshalb niemals über die Figur anderer urteilen. "So was von unperfekt und weit entfernt von 90-60-90, aber gesund und glücklich", schrieb sie deshalb zu einer Aufnahme von sich in einem engen Badeanzug mit tiefem Dekolleté.

Dass sie sich im Netz immer wieder für bestimmte Aussagen und für ihr Aussehen rechtfertigen muss, geht der Reality-TV-Teilnehmerin ziemlich gegen den Strich. "Lasst uns doch einfach leben, wie wir wollen", bat sie ihre Follower deshalb.

Daniela Büchner, TV-Bekanntheit

Danni Büchner

Daniela Büchner, Realitystar

