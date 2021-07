Danni Büchner (43) steht zu sich und ihrem Körper! Die Goodbye Deutschland-Auswanderin hat einfach keine Lust mehr auf Mecker-Kommentare im Netz. Nachdem sie mal wieder einige kritische Meinungen zu ihren Kurven gelesen hatte, sprach sie vor einigen Wochen ein Machtwort: Sie mag sich so, wie sie ist – ungeachtet anderer Wortmeldungen. Das macht die fünffache Mutter nun mit einem Bikini-Post einmal mehr deutlich!

Auf Instagram postet die Wahl-Mallorquinerin ein sexy Foto von sich im Zweiteiler am Strand. Derzeit befindet sie sich allerdings nicht auf ihrer Heimatinsel, sondern auf der Nachbarinsel Ibiza. Zu dem Foto scherzt Danni: "Hätte mich gerne schlanker geschummelt, bin da aber irgendwie zu blöde für. Bauch einziehen muss reichen."

Aktuell scheint die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin rundum zufrieden – auch in Bezug auf ihr Liebesleben. Erst am vergangenen Freitag machte ihr On-Off-Liebster Ennesto Monté (46) öffentlich, dass sie wieder zusammen sind. Zu einem neuen Pärchenfoto postete er auch eine Ortsangabe: Ibiza. Die beiden urlauben zurzeit also offenbar gemeinsam.

Instagram / dannibuechner "Goodbye Deutschland"-Star Daniela Büchner

Instagram / dannibuechner TV-Star Danni Büchner

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Danni Büchner, Juli 2021

