Laura Mania gewährt jetzt ganz private Einblicke! Die ehemalige Love Island-Kandidatin versorgt ihre Fans im Netz fast täglich mit Updates zu ihrem Privatleben. So sprach sie im vergangenen Jahr beispielsweise ganz offen über die Trennung von ihrem Ex Tobias Pietrek. Doch damit nicht genug: Regelmäßig teilt die Influencerin auch heiße Bikinifotos von sich oder lässt ihre Community an ihrer Trainingsroutine teilhaben. Jetzt postete Laura aber einen Schnappschuss, der für besonders viel Aufmerksamkeit bei ihren Followern sorgt...

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Beauty aus Kassel nun eine Momentaufnahme, auf der ihr Gesicht vom Weinen total verschmiert aussieht. "Deshalb heult man nicht mit Selbstbräuner, Ladys" notierte sie darunter. Lauras Community machte sich nach diesem Posting natürlich große Sorgen – und einige User wollten sofort von ihr wissen, ob alles in Ordnung sei. "Ihr seid so süß", beschwichtigte die Brünette ihre Fans und fügte hinzu: "Es ist nur diese eine Woche im Monat, wegen der ich bei schönen Videos einfach ohne Ende anfange zu heulen."

Doch Laura lässt sich von der kleinen Beauty-Panne nicht unterkriegen – im Gegenteil. Wenige Stunden später teilte sie eine Story, in der sie zusammen mit ihrem Ex-Freund im Fitnessstudio trainiert. Tatsächlich verbringen die beiden nach ihrer Trennung immer noch viel Zeit miteinander. Ob Laura und Tobi womöglich wieder ein Paar sind, verrieten sie bislang aber noch nicht.

Instagram / lauralmania Laura Mania, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Instagram / lauralmania Laura Mania im April 2022

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Laura Mania im März 2022

