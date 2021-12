Laura Mania hat große Pläne für die anstehenden Feiertage! Im August gaben die ehemalige Love Island-Kandidatin und ihr einstiger Mitstreiter Tobias Pietrek ganz überraschend ihre Trennung bekannt. Ein großer Streit habe damals zum Liebes-Aus geführt. Doch mittlerweile scheint zwischen dem einstigen Traumpaar eine echte Freundschaft entstanden zu sein. Im September flogen die beiden sogar gemeinsam in den Urlaub nach Ägypten. Jetzt verriet Laura im Netz, dass sie nun auch Weihnachten mit ihrem Ex feiert!

Im Rahmen einer Fragerunde gab die Reality-TV-Bekanntheit auf ihrem Instagram-Account preis, dass sie an Heiligabend eigentlich allein gewesen wäre. "Aber Tobi und seine Familie scheinen mich gern zu haben und haben mich zu sich eingeladen", berichtete die Brünette. Zunächst habe Laura zwar gezögert, doch dann habe sie sich doch dazu entschieden, das Weihnachtsfest mit ihrem Ex zu verbringen: "Was spricht schon dagegen? Ich habe Hände küssend angenommen."

Zusätzlich stellte die Influencerin in ihrer Story klar, dass sie mit Tobi nur befreundet sei. "Ich hatte noch nie ein Problem damit, mich mit einem Ex zu verstehen, insofern nichts Tragisches passiert ist", erklärte sie ihre Haltung. Dementsprechend können ihre Fans momentan wohl nicht auf ein baldiges Liebes-Comeback hoffen.

Instagram / lauralmania Laura Mania, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Instagram / lauralmania Tobi und Laura, Ex-"Love Island"-Pärchen

Instagram / tobiismile Ex-"Love Island"-Kandidat Tobias Pietrek

